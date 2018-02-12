В Волгоградской области начальника отделения почты подозревают в хищении средств, выделенных на пенсии

Начальника отделения почты в Волгоградской области подозревают в хищении денег, предназначенных для выплаты пенсий, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данному факту на основании проверки прокуратуры Среднеахтубинского района возбуждено уголовное дело по статье "присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере".

В декабре 2017 года 33-летняя подозреваемая самовольно взяла из кассы своего отделения 500 тыс. рублей. "Эти деньги лежали в сейфе в кабинете начальника отделения почты и предназначались для выплаты гражданам пенсий и различных пособий. Факт хищения вскрыла внутренняя ревизия, после которой начальнице ничего не оставалось, как признаться в совершенном преступлении", - говорится в сообщении.

Также устанавливается, куда пропали еще 77 тыс. руб., которые также лежали в сейфе начальника отделения почтовой связи.

"Подозреваемая уже дала признательные показания и предпринимает меры к возмещению причиненного ущерба", - отмечает ведомство.