Среди пассажиров разбившегося под Москвой самолета Ан-148 был житель Югры

На борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение под Москвой, находился житель Нижневартовска Александр Сергошко 1987 года рождения. В последние годы молодой человек проживал в Санкт-Петербурге. На родине у него остались близкие родственники. Глава города Василий Тихонов уже выразил им глубокие соболезнования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По поручению мэра семье погибшего вартовчанина будет оказана всесторонняя поддержка. По информации заместителя главы города по социальной и молодежной политике Надежды Волчаниной, в данный момент родственникам оказывается медицинская и психологическая помощь, будет оказана материальная помощь. Кроме того, помощь окажут окружные власти.

Напомним, пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Поисковые работы по поручению главы МЧС РФ будут вестись круглосуточно.