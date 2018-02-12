Югорчанина судят за вырубку деревьев на 17 миллионов

12.02.2018 11:03 Мск | Ханты-Мансийск | Михаил Лукашкин

13:03 Екб





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Югорчанина судят за вырубку деревьев на 17 миллионов