СМИ: Ан-148 перед падением неожиданно резко "нырнул" вниз

Радары зафиксировали некоторую странность в поведении разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 непосредственно перед падением, сообщает "Коммерсантъ".

"Набрав высоту примерно в 1800 м и скорость около 600 км/ч, лайнер неожиданно резко "нырнул" вниз до 1500 м, затем набрал прежнюю высоту и сразу же рухнул на землю. Последний раз он был виден на экранах диспетчеров в 14:28 на высоте около 900 м", - пишет газета.

Вскоре обломки самолета были замечены с воздуха в Раменском районе Подмосковья, неподалеку от села Степановское.

Как свидетельствует аудиозапись переговоров пилота с диспетчерским пунктом, сообщений о каких-либо проблемах с самолетом диспетчерам не поступало. Не было слышно и криков, свидетельствующих, что экипаж внезапно попал в чрезвычайную ситуацию, - самолет просто не отвечал на запросы, которые в последние десятки секунд ему направляли уже с соседних аэродромов, в том числе и с Жуковского.

Пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Поисковые работы по поручению главы МЧС РФ будут вестись круглосуточно.