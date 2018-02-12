В Челябинске гособвинение просит для обвиняемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ 24 года в колонии строгого режима

Гособвинение просит признать Николая Ефименко виновным в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ и назначить ему 24 года в колонии строгого режима, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.

В областном суде начались прения сторон по уголовному делу в отношении Николая Ефименко.

"Государственный обвинитель Олеся Бояринова в своем выступлении попросила суд признать Ефименко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 167 УК РФ, п.п. "д,к,з" ч.2 ст. 105 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком два года. Потерпевший (супруг убитой) и его представители позицию обвинения поддержали, просили назначить подсудимому максимально возможное наказание", - рассказала она.

Завтра, 13 февраля, в прениях выступит сторона защиты.

Напомним, убийство произошло днем 5 декабря в магазине "Апартаменты" Центрального района. Тело женщины было обнаружено с многочисленными колото-резаными ранениями. Со слов продавца магазина Ефименко, ножевые ранения в ходе конфликта потерпевшей нанесли двое мужчин, которые затем скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело и проводился розыск причастных лиц.

Следователям удалось по горячим следам раскрыть преступление и задержать подозреваемого, который в ходе допроса дал признательные показания. Им оказался продавец магазина Николай Ефименко. По версии следствия, в день убийства потерпевшая пришла в магазин, чтобы получить заказанную ранее дорогостоящую душевую кабину, за которую она передала подозреваемому крупную сумму денег. Подозреваемый сообщил, что душевая не доставлена, из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.

Также следователи установили причастность обвиняемого к хищению денежных средств шести потерпевших в сумме более 300 тыс. руб.