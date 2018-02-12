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Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
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В Челябинске гособвинение просит для обвиняемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ 24 года в колонии строгого режима
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(2003) | Фото: www.ural-chel.ru

Гособвинение просит признать Николая Ефименко виновным в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ и назначить ему 24 года в колонии строгого режима, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.
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В областном суде начались прения сторон по уголовному делу в отношении Николая Ефименко.

"Государственный обвинитель Олеся Бояринова в своем выступлении попросила суд признать Ефименко виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст. 167 УК РФ, п.п. "д,к,з" ч.2 ст. 105 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком два года. Потерпевший (супруг убитой) и его представители позицию обвинения поддержали, просили назначить подсудимому максимально возможное наказание", - рассказала она.

Завтра, 13 февраля, в прениях выступит сторона защиты.

Напомним, убийство произошло днем 5 декабря в магазине "Апартаменты" Центрального района. Тело женщины было обнаружено с многочисленными колото-резаными ранениями. Со слов продавца магазина Ефименко, ножевые ранения в ходе конфликта потерпевшей нанесли двое мужчин, которые затем скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело и проводился розыск причастных лиц.

Следователям удалось по горячим следам раскрыть преступление и задержать подозреваемого, который в ходе допроса дал признательные показания. Им оказался продавец магазина Николай Ефименко. По версии следствия, в день убийства потерпевшая пришла в магазин, чтобы получить заказанную ранее дорогостоящую душевую кабину, за которую она передала подозреваемому крупную сумму денег. Подозреваемый сообщил, что душевая не доставлена, из-за этого между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения.

Также следователи установили причастность обвиняемого к хищению денежных средств шести потерпевших в сумме более 300 тыс. руб.

Другие новости по темам: убийство, ЧТЗ, Николай Ефименко, убийство в магазине, суд, уголовное дело,
12.02.2018 10:47 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
12:47 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.11.2017 11:08 Мск
В Челябинске муж убитой дочери экс-директора ЧТЗ потребовал с обвиняемого 20 млн рублей

Ранее 20.11.2017 10:14 Мск
В Челябинске уголовное дело обвиняемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ передано в суд








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В Челябинске гособвинение просит для обвиняемого в убийстве дочери экс-директора ЧТЗ 24 года в колонии строгого режима
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