В Челябинской области ранее судимый мужчина преподавал детям единоборства

В Еманжелинске ранее судимый мужчина преподавал детям единоборства.

Установлено, что гражданин освободился из колонии в июле прошлого года - в местном фитнес-клубе он начал учить детей от 4 до 11 лет единоборствам, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Помимо этого, мужчина брал деньги за занятия, не имея предпринимательской лицензии.

Прокуратурой города в отношении указанного лица возбуждено дело об административном правонарушении, в случае продолжения занятий прокуратурой будет направлено исковое заявление в суд с требованием об их прекращении.