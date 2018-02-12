На Южном Урале в убийстве охотинспектора обвиняют Поддубного

В Карталах предъявили обвинение 47-летнему Михаилу Поддубному, который вечером 10 февраля в лесу около станции Тумак, незаконно охотясь на косулю, застрелил охотинспектора.

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании в отношении Поддубного меры пресечения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, тело специалиста государственного охотничьего надзора с огнестрельным ранением нашли в лесу, было возбуждено уголовное дело, благодаря комплексу неотложно проведенных следственных действий был задержан житель Карталов Михаил Поддубный - он произвел смертельный выстрел в потерпевшего во время задержания после незаконной охоты.