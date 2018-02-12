В Челябинске будут судить мужчину за создание интернет-магазина по продаже наркотиков

В Челябинске будут судить местного жителя за продажу наркотиков через интернет-магазин.

В составе преступной группы мужчина продавал наркотики бесконтактным способом, оставляя их в тайниках в различных частях города, а также с помощью электронных платежных систем и анонимного общения в интернете, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Интернет-магазин функционировал с июля 2014 года по март 2017 года. В день сообщники сбывали около 30 закладок с наркотиками.

"Общая сумма легализованных денежных средств составила свыше 9,6 млн рублей. Сейчас с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении остальных соучастников уголовное дело расследуется следственными органами", - добавили в ведомстве.