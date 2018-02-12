Обнаружен второй "черный ящик" упавшего в Подмосковье Ан-148

Обнаружен второй "черный ящик" самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Раменском районе Московской области.

Как сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, его состояние уточняется.

Ранее сообщалось, что "черный ящик", записывавший параметры полета, находится в удовлетворительном состоянии.

пассажирский самолет "Ан-148" вылетел из аэропорта "Домодедово" в 14.28 по московскому времени 11 февраля, уже через 7 минут он пропал с радаров. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе. Поисковые работы по поручению главы МЧС РФ будут вестись круглосуточно.