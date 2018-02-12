"Транснефть-Сибирь" выпустила в реки Обь-Иртышского бассейна 10 млн мальков

"Транснефть – Сибирь" отчиталась о проведенных в 2017 г. мероприятиях в сфере экологической безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В реки Обь-Иртышского бассейна выпущено более 10 млн штук молоди чира, сига-пыжьяна и пеляди. Уровень организации и проведения учета, а также состояние мальков признаны надзорными органами удовлетворительными. Восполнение биоресурсов при проведении планового ремонта, реконструкции нефтепроводов в местах пересечения с водными преградами является неотъемлемой частью экологической политики компании.

В ходе рекультивации земель высажено 68 тыс. 830 сосен, высеяно 5 тыс. 73 кг травянистых растений. В 2017 г. продолжилось оснащение производственных объектов "Транснефть - Сибири" спецтехникой и материалами, применяемыми при ликвидации последствий аварийных разливов нефти. Куплены 1 тыс. 600 погонных и боновых заграждений, 105 емкостей временного хранения нефти, две установки для сжигания отходов. Построены очистные сооружения хозяйственно-бытовых и производственно-дождевых сточных вод линейной производственно-диспетчерской станции "Южный Балык" и нефтеперекачивающей станции "Юган".

Для исследований в 2017 г. взято на анализ 15 тыс. 772 пробы объектов окружающей среды – питьевой и сточной воды, почвы, воздуха. Основной объем исследований – по 12 тыс. 933 пробам – выполнен силами эко-аналитических лабораторий акционерного общества, остальные передавались на исследование в сторонние и государственные аналитические лаборатории. Превышения допустимых сбросов не зафиксировано. Эколого-аналитический контроль окружающей среды на объектах предприятия производился в соответствии с утвержденными планами.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование – одно из приоритетных направлений деятельности "Транснефть – Сибирь". Успешная реализация программ Системы экологического менеджмента ежегодно подтверждается инспекционным аудитом. В 2017 г. действующий сертификат СЭМ был проверен и признан соответствующим. Эксперты российского отделения по сертификации систем управления "DQS " считают, что система менеджмента компании результативна, выполняет все действующие требования в данной области, а также находится в процессе постоянного улучшения. В апреле состоится инспекционный аудит СЭМ "Транснефть – Сибирь".