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"Самолет "завалился" в облаках, перешел в пикирование и ударился в землю целиком" Военный летчик 1 класса, директор ООО НПЦ "Эр АвиаЛогин" Александр Пленцов исключает возможность ошибки пилотов. В беседе с Накануне.RU он рассматривает выдвинутые экспертами предположения о причинах крушения самолета, в том числе возможность обледенения и сбой счетчика высоты.
12.02.2018
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
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Глава СКР взял на личный контроль расследование крушения Ан-148 в Московской области
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Александр Бастрыкин (2017) | Фото: sledcom.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 в Московской области. Он заверил, что взял ход расследования трагедии на свой личный контроль.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля упал в Раменском районе. Погибли все, кто находился на борту - 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По уточненной информации, 34 пассажира являлись жителями Оренбургской области. Сегодня в регионе объявлен траур.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин подчеркнул, что "это невосполнимая утрата, боль для всей страны. Никакие слова не смогут заполнить эту пустоту и утешить родных и близких тех, кого мы потеряли в этой страшной авиакатастрофе. Светлая память погибшим…". Он также добавил, что СКР стоит на принципиальной позиции и с особым вниманием относится к расследованию подобных уголовных дел.

место крушения самолета Ан-148 (2018)|Фото: Reuters

"Следствие будет детально разбираться в причинах этой серьезной аварии, которая унесла столько жизней и осиротила столько семей. Следственный комитет заинтересован в том, чтобы установить всех виновных. Работает группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СКР. Совместными усилиями правоохранительные органы проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех лиц, которые могут быть причастны к данному ЧП. Ход расследования находится на моем личном контроле. Очень важно найти причину трагедии и сделать должные выводы, чтобы подобное горе не повторилось. Также мы считаем, что родственники погибших должны как можно скорее получить возможность похоронить родных, поэтому для скорейшего опознания тел будут проведены независимые судебно-медицинские экспертизы, а также генетические и химические исследования", - заверил Александр Бастрыкин.

Как сообщало Накануне.RU, также свои соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Развитие сюжета: Ранее 12.02.2018 17:20 Мск
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12:25 Екб


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Глава СКР взял на личный контроль расследование крушения Ан-148 в Московской области
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