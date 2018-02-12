Глава СКР взял на личный контроль расследование крушения Ан-148 в Московской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148 в Московской области. Он заверил, что взял ход расследования трагедии на свой личный контроль.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля упал в Раменском районе. Погибли все, кто находился на борту - 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По уточненной информации, 34 пассажира являлись жителями Оренбургской области. Сегодня в регионе объявлен траур.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, Александр Бастрыкин подчеркнул, что "это невосполнимая утрата, боль для всей страны. Никакие слова не смогут заполнить эту пустоту и утешить родных и близких тех, кого мы потеряли в этой страшной авиакатастрофе. Светлая память погибшим…". Он также добавил, что СКР стоит на принципиальной позиции и с особым вниманием относится к расследованию подобных уголовных дел.

"Следствие будет детально разбираться в причинах этой серьезной аварии, которая унесла столько жизней и осиротила столько семей. Следственный комитет заинтересован в том, чтобы установить всех виновных. Работает группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СКР. Совместными усилиями правоохранительные органы проводят комплекс необходимых мероприятий для установления всех лиц, которые могут быть причастны к данному ЧП. Ход расследования находится на моем личном контроле. Очень важно найти причину трагедии и сделать должные выводы, чтобы подобное горе не повторилось. Также мы считаем, что родственники погибших должны как можно скорее получить возможность похоронить родных, поэтому для скорейшего опознания тел будут проведены независимые судебно-медицинские экспертизы, а также генетические и химические исследования", - заверил Александр Бастрыкин.

Как сообщало Накануне.RU, также свои соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.