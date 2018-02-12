В Словакии зафиксирована вспышка сифилиса

В Словакии объявлена эпидемия сифилиса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора.

Вспышка заболевания зафиксирована на территории Требишевского района страны - там число заболевших в 16 раз больше, чем в среднем по Словакии.

"В городе Требишове проживает 22 тысячи человек, в районе – свыше 103 тысяч. По официальным данным, ромы, или цыгане, составляют 4,4% жителей. В настоящее время в Требишовском районе заболеваемость сифилисом в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии. В последнее время число больных тяжелой венерической болезнью увеличилось на 115 человек", - говорится в сообщении.

Местные медработники и чиновники "делают все возможное, чтобы выявить всех заболевших сифилисом". "Чтобы остановить распространение заболевания, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение", - отмечает ведомство.

Так, Роспотребнадзор просит учитывать данный факт при планировании поездок в Словакию.