Пермские студенты создали петицию и требуют от губернатора закрыть на карантин вузы

Пермские студенты после сообщения о введении карантина в школах и средних профессиональных образовательных учреждениях требуют также ввести карантин в университетах, сообщает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее пермские школьники "атаковали" аккаунт Максима Решетникова в Instagram с просьбой закрыть школы на карантин. Студенты продолжили "атаку".

"В вузах болеет еще большее количество студентов, чем в школах и колледжах. Но никто не обращается в больницы,потому что пары никто пропускать просто так не может. Нам тоже нужен карантин", - пишут студенты под постами губернатора. Министр образования Прикамья Раиса Кассина напомнила студентам, что вопрос о приостановке образовательного процесса в вузах решает только ректор, на основе данных о заболеваемости гриппом и ОРВИ.

На обращениях к губернатору через соцсети студенты не остановились. Они создали петицию в интернете.

"Мы болеем, и больные приходим на пары, пропускать же нам нельзя. Ну, скажете вы, идите в больницу и сидите на больничном. Да потом эти долги не разгребешь! Администрация закрыла на карантин ССУЗы и школы и не подумала о том, что у студентов есть младшие братья и сестры, которым мы можем притащить эту "заразу". Просим закрыть ВУЗы на карантин!" - говорится в тексте петиции.

В настоящий момент ее поддержало свыше 4,2 тыс. человек.

Напомним, согласно предписанию главного санитарного врача Прикамья, школы и ССУЗы Перми закрыты на карантин с 9 по 17 февраля включительно. Занятия ведутся дистанционно.