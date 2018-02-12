Топ-менеджера скандального югорского фонда "Жилище" судят за растрату 22,5 млн

Бывшего исполнительного директора принадлежащего властям Советского района фонда строительства "Жилище" обвиняют в растрате 22 млн 500 тыс. руб. из бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, топ-менеджер в январе 2014 г. по фиктивным бумагам перевел аванс на расчетный счет подрядчика, компании "Отделстрой". При этом цели, на которые потрачены бюджетные деньги, не соответствовали уставу фонда. Сумма ущерба – 22 млн 500 тыс. руб. После деньги перевели на счет оформленного на подставных югорчан юрлица. Дело ушло в суд. Имущество обвиняемого арестовано.

Отметим, следователи полагают, что исполнительный директор исполнял приказ тогдашнего главы Советского района Сергея Удинцева. Бывшему чиновнику вменяют руководство операцией. Он арестован.