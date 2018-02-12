К чемпионату мира по хоккею среди юниоров в Челябинске обновят трибуны и защитное стекло во дворце спорта "Юность"

В Челябинске к чемпионату мира по хоккею среди юниоров во дворце спорта "Юность" обновят трибуны и защитное стекло, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ХК "Трактор".

"Мягкие кресла на основной трибуне дворца спорта "Юность" уже установлены. Теперь очередь дошла до сектора за хоккеистами. Центральную трибуну оборудуют мягкими креслами, правую и левую – пластиковыми. Кроме того, за лавкой хоккеистов и над ними установили новое стекло", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, чемпионат мира по хоккею среди юниоров пройдёт в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Сборная России U18 сыграет в группе "B" (в Челябинске). Соперниками россиян станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. В "Юности" расквартируются сборные Канады и США. Команды начнут тренироваться в Челябинске 11 апреля.