В составе сборной России по хоккею перед стартом олимпийского турнира произошли изменения

В составе сборной России по хоккею произошли изменения перед стартом олимпийского турнира в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщили Накануне.RU в Федерации хоккея России, защитник Динар Хафизуллин, не поехавший с национальной командой в Корею, не сможет сыграть на Олимпиаде из-за повреждения. Вместо него в заявку включен Егор Яковлев. Кроме этого, защитник Никита Трямкин и нападающий Максим Шалунов, ездившие с командой на сбор в Корею в качестве запасных, покинули расположение сборной и отправились домой.

Напомним, свой первый матч на Олимпиаде-2018 сборная России проведет 14 февраля против Словакии. Как сообщало Накануне.RU, капитаном команды на турнире будет нападающий Павел Дацюк.