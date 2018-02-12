На Среднем Урале семья мальчика, который упал в открытый канализационный колодец, получит компенсацию

На Среднем Урале в Пышминском районе прокуратура добилась компенсации морального вреда семилетнему мальчику, который упал в открытый канализационный колодец.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 21 июля 2017 года малолетний ребенок упал в канализационный колодец, не имеющий крышки люка. В момент происшествия колодец был прикрыт поддоном из деревянных материалов.

В результате падения у ребенка зафиксированы ушиб и ссадины левого предплечья, начались нарушения сна, в дальнейшем ребенок стал заикаться.

Прокуратура района внесла главе Пышминского городского округа представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого руководитель МУП ПГО "Водоканалсервис" привлечен к дисциплинарной ответственности.

Муниципальное предприятие выплатило ребенку 50 тыс. руб. в качестве моральной компенсации.