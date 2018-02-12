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12.02.2018
экспертное мнение ;
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Строители пермского зоопарка на две недели сократили отставание от графика
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Энергетики &quot;Пермэнерго&quot;, выездное заседание, строительство зоопарка в Перми (2017) | Фото: mrsk-ural.ru

Подрядчик "РЖД-Строй" сократил отставание от графика строительства пермского зоопарка на две недели. Сегодня оно составляет 87 дней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства Пермского края.

В настоящий момент на площадке работают 314 человек, 25 представителей инженерно-технического персонала и 39 единиц техники. Строительно-монтажные работы производятся на всех объектах первого этапа строительства: устанавливаются наружные инженерные сети, подпорные стенки, наружное освещение.

Ранее отставание от планового графика составляло более 150 дней. Отметим, что строительство объекта ведется под контролем губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Напомним, участок под строительство нового зоопарка расположен между улицами Космонавта Леонова, Архитектора Свиязева и Карпинского, его площадь — 25,4 га. В рамках первой очереди строительства зоопарка возведут экспозиции "Обитатели гор", "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Страна обезьян и тропический рай", "Африканская саванна", административные здания, здания ветеринарной лечебницы. Предполагается, что зоопарк сможет принимать порядка 500 тысяч человек в год. Одновременно в нем смогут находиться 1140 человек.

По замыслу архитекторов, экспозиционные вольеры будут включать средства сдерживания животных, это водоемы, рвы и оформленные под скалы стены. Все средства сдерживания впишутся в окружающую среду и обеспечат безопасность посетителей, а гости смогут полностью "погрузиться" в природный мир.

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12.02.2018 09:44 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:44 Екб


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Строители пермского зоопарка на две недели сократили отставание от графика
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