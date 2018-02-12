Выписана пострадавшая в нападении на пермскую школу учитель

в этот день
12.02.18
21:31
В Екб.23:31
"Индекс Робин Гуда": на средства одного олигарха может прожить вся страна
Эксперты: Повышение НДС приведет к росту цен на все товары и увеличению пенсионного возраста
В Перми школьники "с толкача" заводили детский автобус. ВИДЕО
Главное
Саакашвили депортирован в Польшу

Тема дня
"Самолет "завалился" в облаках, перешел в пикирование и ударился в землю целиком" Военный летчик 1 класса, директор ООО НПЦ "Эр АвиаЛогин" Александр Пленцов исключает возможность ошибки пилотов. В беседе с Накануне.RU он рассматривает выдвинутые экспертами предположения о причинах крушения самолета, в том числе возможность обледенения и сбой счетчика высоты.
12.02.2018
происшествия  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В бюллетене на президентских выборах будет восемь имен
Погибшего в Сирии летчика могут представить к "Герою России"
"Идиоты не должны решать за нас!" В Екатеринбурге - масштабный митинг против сноса телебашни
МЧС назвало главные цели атак в случае нападения на Россию
Соловьев выгнал из студии американца за неуважение к смерти летчика Филипова
Лисин и Путин на заседании "профсоюза олигархов" подискутировали, "кого насиловать"
В России вышел на свободу расчленитель, осужденный на пожизненный срок в "Полярной сове"
Сирия сбила несколько самолетов Израиля в ответ на "акт агрессии"
Голосование
Кто или что больше всего пострадает от "кремлевского доклада" США?

Олигархи и чиновники РФ

Трамп и администрация США

Народ России

Российско-американские отношения

Никто, это не имеет никакого значения

Ничего не слышал про доклад


Результаты 743

Выписана пострадавшая в нападении на пермскую школу учитель
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

Педагога пермской школы №127 Наталью Шагулину выписали из стационара ГКБ №4. Она чувствует себя хорошо. Пермячка поблагодарила медиков за лечение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе больницы.

"Хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь. Говорю "СПАСИБО" врачам, медицинским сестрам, санитаркам, обслуживающему персоналу больницы за внимательное отношение, тактичность, заботу, терпение, профессионализм, любовь к делу, которому они служат", - написала Шагулина.

Учитель отметила, что во время пребывания в клинике "увидела рядом с собой много людей, влюблённых в свою профессию".

"Очень жаль, что я не могу назвать всех поименно. Не знаю фамилий сотрудников, "колдовавших" надо мной в операционном блоке, в реанимации. Мне неизвестны специальности всех сотрудников, лечивших меня. Многих из них я не знаю и по именам-отчествам, но всё время чувствовала, что они каждый день делают большое дело, помогая своим пациентам. Отдельное спасибо администрации больницы", - отметила учитель.

Напомним, 15 января, когда двое вооруженных подростков напали на учеников, учительница приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ножевых ран. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию ГКБ №4. Ранее все дети выписаны домой. Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для пострадавших школьников организуют туристические поездки, а педагога представят к награде.

Другие новости по темам: школа №127, нападение на детей, пострадавшие
12.02.2018 09:43 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
11:43 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 07.02.2018 11:42 Мск
Мальчик, пострадавший во время ЧП в пермской школе, выписан из московского НИИ

Ранее 30.01.2018 11:24 Мск
Губернатор Пермского края: преступление в пермской школе стало результатом наложения нескольких факторов

Ранее 30.01.2018 08:27 Мск
Инициативы Прикамья по вопросам безопасности детей в школах рассматриваются на федеральном уровне

Ранее 26.01.2018 14:59 Мск
Учитель, защищавшая детей в пермской школе, хочет "оставить ситуацию в прошлом"

Ранее 26.01.2018 09:30 Мск
Из больницы выписаны все дети, пострадавшие в пермской школе №127

Ранее 25.01.2018 14:55 Мск
Тревожными кнопками оснащены 77,5% детских садов и школ Прикамья

Ранее 25.01.2018 13:43 Мск
Правительство Прикамья предложило расширить полномочия комиссий по делам несовершеннолетних

Ранее 24.01.2018 13:40 Мск
Один из обвиняемых в налете на пермскую школу не смог обжаловать арест

Ранее 24.01.2018 13:07 Мск
Мизулина предложила привлечь Росгвардию к охране школ, а руководство соцсетей наказывать. "Вплоть до приостановления деятельности"

Ранее 24.01.2018 11:40 Мск
Из больницы выписан второй напавший на пермскую школу подросток. Он отправится в СИЗО

Ранее 23.01.2018 12:07 Мск
Депутат Госдумы из-за налета на пермскую школу предложил ужесточить нормы "психиатрического" законодательства

Ранее 23.01.2018 11:31 Мск
Из больницы – в СИЗО: в Перми выписывают одного из напавших на школу подростков

Ранее 23.01.2018 09:20 Мск
Депутаты пермской городской думы не стали рассматривать на заседании вопрос о безопасности в школах

Ранее 23.01.2018 09:02 Мск
Решетников предложил Путину наградить учителя, защитившего подопечных от нападения, медалью "За отвагу"

Ранее 22.01.2018 11:59 Мск
Двоих детей, пострадавших во время трагедии в пермской школе, выписывают из больницы

Ранее 22.01.2018 11:44 Мск
Прикамский детский омбудсмен предложила взять под контроль Telegram

Ранее 21.01.2018 21:30 Мск
Кузнецова предложила наградить пермскую учительницу, защитившую детей от нападения

Ранее 20.01.2018 13:21 Мск
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу

Ранее 19.01.2018 16:16 Мск
Пострадавшую в нападении на пермскую школу учителя перевели в обычную палату

Ранее 19.01.2018 13:12 Мск
Сапко: Необходимо разработать единые стандарты безопасности для школ в РФ

Ранее 19.01.2018 13:00 Мск
Автор скандальной петиции о новогоднем шоу предложил наградить учительницу пермской школы "Золотой звездой"

Ранее 19.01.2018 09:30 Мск
Раненую в Перми учительницу переводят из реанимации в обычную палату

Ранее 18.01.2018 16:23 Мск
Обвиняемым в драке в пермской школе грозит до 7,5 лет

Ранее 18.01.2018 13:25 Мск
Детей, пострадавших в пермской школе, отправят отдыхать в Крым

Ранее 18.01.2018 11:41 Мск
Пермские депутаты отказались от рассмотрения вопроса по пермской школе №127 на ближайшем заседании

Ранее 18.01.2018 10:40 Мск
Городские власти рекомендовали пермской школе сменить охранное предприятие

Ранее 18.01.2018 08:35 Мск
Пострадавшие в пермской школе дети идут на поправку. Один уже покинул больницу

Ранее 18.01.2018 07:57 Мск
Пермская школа №127 возобновила работу после трагедии

Ранее 17.01.2018 15:20 Мск
Напавшие на школу пермяки пройдут психиатрическую экспертизу

Ранее 17.01.2018 12:51 Мск
"Нереализованность и жажды славы": Жириновский объяснил мотивы нападения на школу в Перми

Ранее 17.01.2018 12:30 Мск
"Покушение на убийство": напавшим на пермскую школу подросткам предъявлено обвинение

Ранее 17.01.2018 10:25 Мск
Арестован второй подозреваемый по делу о происшествии в пермской школе

Ранее 17.01.2018 10:16 Мск
Арестован организатор нападения на школу в Перми

Ранее 17.01.2018 09:59 Мск
Учитель начальных классов пермской школы, защищая учеников, получила 17 ножевых ранений

Ранее 17.01.2018 07:59 Мск
Министр образования РФ назвала достаточными меры безопасности в пермских школах

Ранее 16.01.2018 20:34 Мск
"Выводы делать рано". Глава Прикамья считает, что после ЧП в пермской школе нужно менять федеральное законодательство

Ранее 16.01.2018 16:14 Мск
Ольга Васильева о ЧП в Перми: "Мы должны сделать системный вывод"

Ранее 16.01.2018 15:59 Мск
Охранник пермской школы №127 действовал в соответствии с должностными инструкциями

Ранее 16.01.2018 14:59 Мск
Лечением одного из пострадавших в пермской школе детей займутся московские врачи

Ранее 16.01.2018 13:30 Мск
Депутаты городской думы на заседании рассмотрят вопрос безопасности детей после трагедии в пермской школе

Ранее 16.01.2018 12:47 Мск
Родители одного из зачинщиков ЧП в пермской школе просили помощи у комиссии ПДН, однако их оштрафовали

Ранее 16.01.2018 11:26 Мск
Пострадавшая в пермской школе учитель пришла в себя, но остается на искусственной вентиляции легких

Ранее 16.01.2018 11:17 Мск
После ЧП в школах Перми начались масштабные межведомственные проверки

Ранее 16.01.2018 09:19 Мск
Прикамские политики призвали разобраться в глубинных причинах ЧП в пермской школе

Ранее 16.01.2018 08:47 Мск
Учительница и ребенок, пострадавшие в пермской школе, находятся в реанимации

Ранее 16.01.2018 08:29 Мск
После бойни в пермской школе Рогвардия проверит все ЧОПы, которые охраняют учеников

Ранее 16.01.2018 08:20 Мск
Министр образования Ольга Васильева вылетела в Пермь после резни в школе

Ранее 16.01.2018 07:56 Мск
Анна Кузнецова раскритиковала действия сотрудников пермской школы, где произошла трагедия

Ранее 16.01.2018 02:01 Мск
Зачинщик пермской школьной трагедии состоял на учете, "по нему было много вопросов". Новые подробности

Ранее 15.01.2018 18:48 Мск
Глава Перми предложил организовать систему мониторинга поведения в соцсетях детей "группы риска"

Ранее 15.01.2018 18:45 Мск
Голодец: Меры безопасности в школах после ЧП в Перми могут усилить

Ранее 15.01.2018 16:00 Мск
Пермская школа №127 завтра будет закрыта

Ранее 15.01.2018 15:52 Мск
Учительницу, защищавшую детей во время резни в пермской школе, предложили представить к госнаграде

Ранее 15.01.2018 14:32 Мск
Бастрыкин поручил передать дело о резне в Перми в ГСУ

Ранее 15.01.2018 14:22 Мск
"Еще одно следствие "глобализации нравов" и преступных архетипов поведения", - Пушков – о резне в Перми

Ранее 15.01.2018 14:07 Мск
Депутат Госдумы предложил пересмотреть организацию безопасности в школах после ЧП в Перми

Ранее 15.01.2018 14:07 Мск
"Никакой драки не было, целью были дети": мать одной из учениц пермской школы №127 рассказала о мотивах нападения

Ранее 15.01.2018 13:53 Мск
Трое прооперированных после резни в школе пермяков остаются в тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 13:30 Мск
В Кремле призвали "диванных экспертов" не оценивать побоище в пермской школе

Ранее 15.01.2018 12:52 Мск
Во всех школах Перми будут проведены комплексные проверки

Ранее 15.01.2018 12:20 Мск
Жириновский назвал причиной побоища в пермской школе "негативный информационный фон"

Ранее 15.01.2018 12:08 Мск
Уполномоченный по правам ребенка после побоища в школе срочно вылетает в Пермь

Ранее 15.01.2018 11:42 Мск
Профессор психиатрии о резне в Перми: "Посещение психиатра не означает опасность для общества"

Ранее 15.01.2018 11:04 Мск
Один из зачинщиков побоища в пермской школе состоял на учете у психиатров

Ранее 15.01.2018 10:48 Мск
Количество пострадавших в бойне в пермской школе выросло до 15 человек

Ранее 15.01.2018 10:17 Мск
Один из пострадавших в пермской резне детей - в крайне тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 09:59 Мск
По факту ЧП в пермской школе возбуждено уголовное дело

Ранее 15.01.2018 09:48 Мск
Устроившие резню в пермской школе задержаны

Ранее 15.01.2018 09:43 Мск
Учитель и ученики, пострадавшие в результате трагедии в пермской школе, госпитализированы в тяжелом состоянии

Ранее 15.01.2018 09:35 Мск
Максим Решетников лично возглавил оперативный штаб после ЧП в пермской школе

Ранее 15.01.2018 09:21 Мск
В резне в пермской школе пострадали восемь человек, среди них - учитель

Ранее 15.01.2018 09:10 Мск
В Перми двое мужчин в масках напали на школу, есть пострадавшие








Добавить комментарий:

Выписана пострадавшая в нападении на пермскую школу учитель
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+