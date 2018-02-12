Выписана пострадавшая в нападении на пермскую школу учитель

Педагога пермской школы №127 Наталью Шагулину выписали из стационара ГКБ №4. Она чувствует себя хорошо. Пермячка поблагодарила медиков за лечение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе больницы.

"Хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь. Говорю "СПАСИБО" врачам, медицинским сестрам, санитаркам, обслуживающему персоналу больницы за внимательное отношение, тактичность, заботу, терпение, профессионализм, любовь к делу, которому они служат", - написала Шагулина.

Учитель отметила, что во время пребывания в клинике "увидела рядом с собой много людей, влюблённых в свою профессию".

"Очень жаль, что я не могу назвать всех поименно. Не знаю фамилий сотрудников, "колдовавших" надо мной в операционном блоке, в реанимации. Мне неизвестны специальности всех сотрудников, лечивших меня. Многих из них я не знаю и по именам-отчествам, но всё время чувствовала, что они каждый день делают большое дело, помогая своим пациентам. Отдельное спасибо администрации больницы", - отметила учитель.

Напомним, 15 января, когда двое вооруженных подростков напали на учеников, учительница приняла удар на себя. Защищая своих подопечных, она получила 17 ножевых ран. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимацию ГКБ №4. Ранее все дети выписаны домой. Пострадавшим выплатят материальную помощь на общую сумму в 2,8 млн руб. Для пострадавших школьников организуют туристические поездки, а педагога представят к награде.