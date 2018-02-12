В Екатеринбурге в "Лыжне России – 2018" приняли участие более 21 тыс. человек

В эту субботу тысячи екатеринбуржцев приняли участие в XXXVI Всероссийской массовой гонке "Лыжня России" на площадке Международного выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО", сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга.

Участвовали в открытии масштабного мероприятия глава администрации города Александр Якоб, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков и другие официальные лица. К спортивному празднику присоединился и олимпийский чемпион по биатлону, заслуженный мастер спорта России Антон Шипулин.

Парад участников открывал соревнования. Состоялось два забега. Также был гостевой забег в поддержку заявки на проведение выставки "ЭКСПО-2025" в Екатеринбурге.

Большой восторг у болельщиков вызвал забег сильнейших, где победу одержал Антон Шипулин.

По данным организаторов, общее количество участников составило 21,5 тыс. человек. Помимо главного старта, в каждом из районов Екатеринбурга были организованы площадки для забегов.

На спортивной площадке проводили также культурную программу, участников соревнований кормили полевой кухней, погода была солнечная - всё располагало к отличному проведению выходных.

Напомним, что в прошлом году на главный старт вышли 19, 5 тыс. человек.