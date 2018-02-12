Суд приостановил производство по иску к главе администрации Екатеринбурга

Арбитражный суд Свердловской области приостановил производство по делу УФАС к главе администрации города Александру Якобу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Заседание состоялось сегодня, 12 февраля. Суд постановил приостановить дело.

Напомним, управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области обратилось в арбитражный суд с просьбой привлечь главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба к административной ответственности. Речь идёт о нестационарных торговых объектах.

Антимонопольная служба отстаивает интересы предпринимателей города. Поступали жалобы на схему размещения нестационарных объектов на 2017–2018 годы. В связи с этим в УФАС поступило несколько жалоб на то, что администрация Екатеринбурга не разрешила включить в схему размещения нестационарных объектов предложенные ими киоски.