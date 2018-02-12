Власти Саратовской области выплатят по миллиону рублей семьям жертв крушения Ан-148

Власти Саратовской области выплатят семьям жертв крушения самолета Ан-148 по миллиону рублей.

"Губернатор Валерий Радаев принял решение оказать поддержку родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ан-148. Им будет выплачено по 1 млн рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора области.

В авиакатастрофе погибли четыре жителя Саратовской области из числа членов экипажа.

"По поручению губернатора семьи погибших посетили медицинские работники и психологи, которые оказали родственникам необходимую поддержку", - добавили в пресс-службе.

Пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" "Ан-148" 11 февраля упал в Раменском районе Московской области, погибли все кто находился на борту - 65 пассажиров и 6 членов экипажа, среди погибших - трое детей: 17, 13 и 5 лет. Воздушное судно летело из "Домодедово" в аэропорт Орска.