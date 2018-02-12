Численность безработных на Южном Урале к осени должна снизиться до 22 тысяч человек

В Челябинской области к осени 2018 года прогнозируется максимально низкий уровень безработицы. Численность безработных должна снизиться до 21-22 тыс. человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления по труду и занятости.

В целом в Челябинской области фиксируется положительная динамика на рынке труда. Увеличилось количество вакансий, а количество зарегистрированных безработных снизилось с 26,7 тыс. человек на начало года до 26, 1 тыс. человек на 1 февраля. Уровень безработицы снизился с 1,8% на 01.01.2017 г. до 1,4% на 01.02.2018 г.

Как уже сообщало Накануне.RU, однако 3 тыс. 719 человек до мая могут потерять работу. Уведомление получено от 221 предприятия. В порядке массовых увольнений сотрудников сократят 2 тыс. 401 человека в 16 организациях. Из них 1,6 тыс. человек – работники ЮУЖД.

"В начале 2018 года состоялась встреча руководителя Областной службы занятости населения с представителями ЮУЖД. В 2018 году предстоит реорганизация структуры, в рамках которой работников уволят и вновь примут на работу в другие подразделения ЮУЖД. По оценке работодателя, число реально высвобождаемых работников не поднимется выше 300-350 человек", - рассказали в ведомстве.

900 бывших работников согласились трудоустроиться в другие организации железной дороги. Процесс трудоустройства попадающих под сокращение продолжается.