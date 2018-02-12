В Надыме дерево насмерть задавило трехлетнего ребенка

В Надыме дерево упало на трехлетнего мальчика, он погиб, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Трагедия случилась 11 февраля на территории 19 оленеводческой бригады Яр-Салинского совхоза. Во время заготовки дров на трехлетнего мальчика упало дерево. Ребенок умер от черепно-мозговой травмы.

На месте работают сотрудники управления. Расследование продолжается.