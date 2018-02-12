Крупная коммунальная авария, оставившая без холодной воды 15 тысяч пермяков, устранена

Авария на водопроводе в микрорайоне Нагорный устранена. Водоснабжение восстановлено в полном объеме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной службы по тарифам (РСТ).

Напомним, 10 февраля без холодной воды остались почти 15 тысяч жителей. В 16.00 компания "Новогор-Прикамье" зафиксировала снижение давления на магистральной сети микрорайона. Выяснилось, что чугунный корпус затвора запорной регулирующей арматуры лопнул, из трещины выходила вода. Чтобы устранить аварию пришлось отключить водопровод.

Ситуация обсуждалась на совещании РСТ с участием ГУ МЧС и Министерства социального развития Пермского края. Было решено организовать подвоз питьевой воды. Кроме того, в микрорайоне проживает 26 инвалидов. Для них была организована доставка воды на дом.

"Все возможные службы были подключены к устранению аварии. Авария серьезная, диаметр трубы – 600 мм. Состояние задвижки неудовлетворительное. Были задействованы ресурсы МЧС, ресурсы "Новогор-Прикамье", ресурсы Минсоцразвития, был организован подвоз питьевой воды. Соответственно, жители без воды не остались", - прокомментировал ситуацию глава РСТ Антон Удальев.

Вода поступила в дома пермяков спустя сутки после отключения. Работы были завершены 11 февраля, в 18.00.