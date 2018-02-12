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Нижний Тагил готов к финалу континентального кубка по лыжному двоеборью
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Нижний Тагил, гора Долгая, трамплины, прыжки на лыжах с трамплина, Анастасия Баранникова (Гладышева) (2016) | Фото: Накануне.RU

Нижний Тагил готов к финалу континентального кубка по лыжному двоеборью, который пройдет 9 - 11 марта на горе Долгая. Как напоминают в пресс-службе муниципалитета, соревнования включают в себя прыжки на лыжах с трамплина и лыжные гонки.

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, континентальный кубок по лыжному двоеборью – престижные соревнования, которые по уровню уступают только Олимпийским играм, чемпионатам мира и кубку мира. На континентальный кубок съезжаются талантливые молодые спортсмены, которым через несколько лет предстоит занять место лидеров своих национальных команд.

"В марте 2017 года Нижний Тагил впервые принял финал континентального кубка по лыжному двоеборью у мужчин. Те соревнования были признаны успешными, поэтому Международная федерация лыжного спорта (FIS) второй год подряд доверила комплексу "Аист" проводить этот старт", – заявил министр.

По его словам, мартовские соревнования 2018-го на склоне горы Долгой войдут в историю женского лыжного двоеборья. Впервые в истории этого вида спорта именно у нас будет определен победитель женского континентального кубка (кубки мира в женском двоеборье не проводятся). К слову, за победу в общем зачете женского континентального кубка успешно борется россиянка Стефания Надымова, которая сейчас делит первое место в рейтинге с японкой Аяне Миязаки.

Как рассказал директор СДЮСШОР "Аист" Яков Миленький, комплекс трамплинов и лыжные трассы на горе Долгая работают на полную мощность и готовы к проведению финала континентального кубка.

"Никаких накладок со спортивной инфраструктурой быть не должно", – сказал Миленький. – Тем более до континентального кубка у нас состоится еще несколько довольно крупных стартов — этапы кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, областные соревнования по лыжным гонкам. Кроме того, на "Аисте" пройдет часть соревнований финала V Всероссийской зимней Универсиады. Все эти старты станут для нас отличной возможностью еще раз отработать все нюансы".

Ожидается, что в финале континентального кубка по лыжному двоеборью выступят представители десяти стран, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, что в декабре 2017 года Нижний Тагил в очередной раз успешно провел этап кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Кроме того, в марте 2019 года Нижний Тагил совместно с Чайковским (Пермский край) примет первый в истории финальный тур кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин.

Другие новости по темам: Нижний Тагил, лыжное двоеборье, соревнования
12.02.2018 08:40 Мск | Нижний Тагил | Давыдов Денис
10:40 Екб


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Нижний Тагил готов к финалу континентального кубка по лыжному двоеборью
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