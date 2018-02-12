"Урал" выиграл первый матч Кубка ФНЛ на Кипре

В воскресенье футболисты "Урала" провели первую встречу в Кубке ФНЛ-2018, который стартовал на Кипре. Как передает корреспондент Накануне.RU, в первом туре группового этапа команда встречалась с "Тюменью" и сумела одержать непростую победу со счетом 3:2.

Еще в первом тайме уральцы повели 2:0 - отличились Алексей Евсеев и Андрей Егорычев. Однако во второй половине игры "Тюмень сравняла счет благодаря дублю Сергея Шумилина. Но за 15 минут до конца матча Георгий Чантурия принес "Уралу" победу, красиво закрутив мяч в дальнюю "девятку".

Свою следующую игру в рамках турнира подопечные Александра Тарханова проведут 14 февраля - соперником будет "Спартак-2". Стоит отметить, что "Урал" является двукратным обладателем Кубка ФНЛ.