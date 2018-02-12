Память о погибших югорских спортсменах могут увековечить прямо на трассе

Губернатор Югры Наталья Комарова, ее заместитель Всеволод Кольцов, уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова и мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев встретились с родителями погибших в декабре 2016 г. спортсменов. Во время разговора обсуждали увековечивание памяти юных акробатов. Обелиск может появиться на месте гибели детей, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

Мнения родителей о том, где устанавливать мемориал в память о погибших, разделились. По словам Сергея Дегтярева, один вариант уже разработан. Комарова предложила родственникам участников трагедии обсудить этот вопрос дополнительно.

"Сейчас на дороге сделали площадку на том месте. Я часто езжу по этой трассе и всегда обращаю внимание. Там можно остановиться, оставить цветы. Но это федеральная дорога, там сложнее будет ухаживать за памятником. В любом случае, окончательное решение будет за вами", - сказала губернатор.

Глава региона отчиталась перед югорчанами о проделанной работе.

"Давайте сверим, может быть, что-то нужно изменить, подправить. После нашей с вами встречи 18 октября 2017 г. я дала ряд поручений. Всего их было 12. 10 выполнено. В том числе обеспечение безопасности при организованных перевозках групп детей, увековечивание памяти погибших с учетом мнения родных, разработки индивидуальных планов медицинского сопровождения и реабилитации пострадавших детей и тренеров на 2018 год, включая санаторно-курортное лечение", - сказала Комарова.

Сергей Дегтярев рассказал о том, что подготовлено техническое задание на ремонт спорткомплекса "Сибиряк". В марте пройдут торги. Общее техническое состояние – аварийное. Решено дополнительно исследовать здание. Строительство нового спорткомплекса Комарова обсуждала с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Если городская администрация успевает до 1 марта подготовить проектно-сметную документацию, то есть возможность включить объект в федеральные обязательства на 2018 г.", - сказала глава автономии.

Кольцов отметил, что утверждена единая форма акта о недопуске автобуса к организованной перевозке детей. Все поездки будут осуществляться централизованно, в рамках единого календарного плана мероприятий Югры – спортивных, культурных, образовательных и иных. С перевозчиками заключены 31 государственный и 52 муниципальных контракта.

"С родителями согласован вариант по увековечиванию памяти погибших в гостинице "Олимпийская". Размещены портреты детей, установлены электронные "свечи". Всем погибшим детям посмертно присвоено звание "кандидата в мастера спорта". Премию "Признание" получили дети, помогавшие пострадавшим. На 2018 г. разработаны карты медицинской реабилитации пострадавших спортсменов и тренеров. Выбраны санатории Евпатории, Сочи, Пятигорска, Алтая, Тюмени, с которыми заключены контракты", - отметил вице-губернатор.

Семь спортсменов допущены к занятиям. Остальные допускаются к тренировкам по мере реабилитации, по состоянию здоровья. Двое пострадавших уже отдыхали в санатории по взрослым путевкам.

Напомним, авария произошла 4 декабря 2016 г. Погибли 10 спортсменов и двое взрослых. Виновные в трагедии получили от 11 месяцев исправительных работ до шести лет девяти месяцев колонии общего режима. Генпрокуратура хочет обжаловать приговор.