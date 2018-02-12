В Челябинске глава села, обвиняемый во взяточничестве, останется в СИЗО

В Челябинске обвиняемого в получении взяток главу села Алишево Раиля Габитова оставили в СИЗО - такое решение принял областной суд.

Адвокаты Габитова подали апелляцию на решение Сосновского районного суда - защитники просили дать мужчине меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Габитов пробудет в СИЗО до 14 марта, сообщили Накануне.RU в облсуде.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Габитов обвиняется в получении взяток за незаконное предоставление земельных участков. В 2013 году чиновник, зная об отсутствии у местного жителя прав пользования земельным участком, выдал фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии у местного жителя прав пользования земельным участком площадью 750 кв. м в поселке Трубный Сосновского района.