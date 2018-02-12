Северокорейские чиновники завершили визит в Южную Корею

Делегация высокопоставленных чиновников из КНДР завершила свой визит в Южную Корею и вернулась в Пхеньян. Перед отлётом на родину Ким Ён Нам, председатель Верховного Народного Собрания, формально считающийся главой КНДР, и Ким Ё Чжун, сестра председателя Трудовой партии КНДР Ким Чен Ына, посетили представление в Национальном театре Кореи в центре Сеула. Вместе с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином они посмотрели выступление северокорейского ансамбля "Самчжиён".

В общей сложности в зале присутствовало 1 тыс. 500 человек, включая мэра Сеула и членов семей, разделённых войной 1950-53 гг. Во время представления в Национальном театре были усилены меры безопасности.

Для Мун Чжэ Ина это стало четвёртой за три дня встречей с Ким Ё Чжун. Глава ВНС КНДР выразил надежду на новую встречу с южнокорейским президентом, так как платформа для переговоров теперь установлена.

Мун со своей стороны назвал визит северокорейских гостей "небольшой искрой", из которой может разгореться "факел" межкорейского взаимодействия.

В субботу высоких гостей принимали в северокорейской правительственной резиденции, тогда Ким Ён Нам передал Мун Чжэ Ину приглашение посетить Пхеньян.

Сегодня в КНДР морем должен вернуться и ансамбль "Самчжиён", находящийся в Республике Корея с шестого февраля.