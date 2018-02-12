Для Совета Федерации построят новое восьмиэтажное здание

Вслед за реконструкцией здания Госдумы начнется строительство восьмиэтажного здания Совета Федерации (СФ) с переходом в нынешнюю резиденцию, пишет "Коммерсантъ".

Строительство административного здания с парковочными машино-местами по адресу: Петровка, 17, стр. 19 запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП).

На разработку проекта в этом году выделено 60 млн рублей, а на строительство в 2019 и 2020 годах -1,63 млрд рублей. Заказчиком проекта выступает Управделами президента (УДП), а проектировщиком - НИЦ "Строительство" во главе с бывшим главным архитектором Москвы Александром Кузьминым, сообщил источник в Совфеде.

Стройка запланирована на задворках двух занимаемых СФ на Большой Дмитровке основных объектов - бывшего здания Госстроя (1983 года постройки) и соседнего архитектурного памятника.

Новое здание в восемь этажей (в том числе два подземных) позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов. Площадь проектируемого корпуса составит до 14 тыс. кв. м, что почти удвоит занимаемую сейчас СФ площадь в этом квартале.

Реконструкция здания Госдумы на Охотном Ряду запланирована на 2018 год, согласно ФАИП, на это выделено 710,4 млн рублей.

Кроме расширения парламентских площадей, УДП после президентских выборов займется реконструкцией Дома правительства на Краснопресненской набережной.