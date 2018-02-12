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"Самолет "завалился" в облаках, перешел в пикирование и ударился в землю целиком" Военный летчик 1 класса, директор ООО НПЦ "Эр АвиаЛогин" Александр Пленцов исключает возможность ошибки пилотов. В беседе с Накануне.RU он рассматривает выдвинутые экспертами предположения о причинах крушения самолета, в том числе возможность обледенения и сбой счетчика высоты.
12.02.2018
происшествия  |  добавить комментарий
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Борис Кагарлицкий: В огосударствлении авиации нет ничего радикального Крушение в Подмосковье самолета "Саратовский авиалиний" в очередной раз поставило ребром вопрос авиационной безопасности. После каждой такой трагедии звучат предложения по-новому регулировать отрасль. Иногда даже следуют какие-то решения, но затем все повторяется снова. Левый публицист, ученый, социолог Борис Кагарлицкий напоминает, что никакая серьезная модернизация невозможна силами маленьких авиакомпаний, которые едва справляются с конкуренцией. По его мнению, единственным эффективным решением будет огосударствление всей авиационной отрасли.
12.02.2018
экспертное мнение ;
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Новости
12.02.2018 09:03 Мск (11:03 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Для Совета Федерации построят новое восьмиэтажное здание
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(2005) | Фото: www.gazeta.ru

Вслед за реконструкцией здания Госдумы начнется строительство восьмиэтажного здания Совета Федерации (СФ) с переходом в нынешнюю резиденцию, пишет "Коммерсантъ".
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Строительство административного здания с парковочными машино-местами по адресу: Петровка, 17, стр. 19 запланировано в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП).

На разработку проекта в этом году выделено 60 млн рублей, а на строительство в 2019 и 2020 годах -1,63 млрд рублей. Заказчиком проекта выступает Управделами президента (УДП), а проектировщиком - НИЦ "Строительство" во главе с бывшим главным архитектором Москвы Александром Кузьминым, сообщил источник в Совфеде.

Стройка запланирована на задворках двух занимаемых СФ на Большой Дмитровке основных объектов - бывшего здания Госстроя (1983 года постройки) и соседнего архитектурного памятника.

Новое здание в восемь этажей (в том числе два подземных) позволит разместить недостающие кабинеты для 90 сенаторов. Площадь проектируемого корпуса составит до 14 тыс. кв. м, что почти удвоит занимаемую сейчас СФ площадь в этом квартале.

Реконструкция здания Госдумы на Охотном Ряду запланирована на 2018 год, согласно ФАИП, на это выделено 710,4 млн рублей.

Кроме расширения парламентских площадей, УДП после президентских выборов займется реконструкцией Дома правительства на Краснопресненской набережной.

Другие новости по темам: совет федерации, здание
12.02.2018 09:03 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:03 Екб


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Для Совета Федерации построят новое восьмиэтажное здание
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