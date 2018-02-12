США готовы к переговорам с КНДР, но будут продолжать давление

США продолжат давление на КНДР, но готовы к переговорам. Об этом заявил вице-президент Штатов Майк Пенс.

"Кампания по оказанию максимального давления продолжится и будет более интенсивной. Но если хотите поговорить, мы будем говорить", - сказал Пенс в интервью Washington Post.

Также Пенса спросили, какие шаги потребуется предпринять Пхеньяну, чтобы с него начали снимать санкции.

"Не знаю. Поэтому и нужны переговоры", - ответил вице-президент США.

Как напоминает РИА Новости, официальная позиция Соединенных Штатов заключается в том, что КНДР сначала должна отказаться от ядерной и ракетной программ, и лишь затем Вашингтон согласится на переговоры.

Напомним, недавно госсекретарь США Рекс Тиллерсон и член Госсовета КНР Ян Цзечи обсуждали вопросы двусторонних отношений и дальнейшее давление на Северную Корею.