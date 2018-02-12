В Зауралье растет заболеваемость ОРВИ: карантин неизбежен

Зауральские школы и детские сады медленно, но верно приближаются к неизбежному карантину - в регионе заболеваемость ОРВИ сейчас ниже порога всего лишь на 11,7%.

За минувшую, шестую неделю этого года в Курганской области зарегистрировано 5 тыс. 476 случаев ОРВИ, сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по региону.

В прошлом году в этот период ситуация была прямо противоположная - было зарегистрировано 10 тыс. 265 случаев ОРВИ, 35 случаев гриппа, а эпидпорог был превышен аж на 46%.

В связи с подъемом заболеваемости в образовательных организациях должно быть организовано проведение так называемых утренних фильтров.