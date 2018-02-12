Стала известна причина отмены уникального запуска "Прогресса"

Ракета "Союз-2.1А", которая 11 февраля должна была вывести на орбиту "Прогресс МС-08", не смогла стартовать из-за неполадок в цифровой вычислительной машине.

Как сообщает РИА Новости, по той же причине был отменен пуск корабля "Прогресс МС-07" 12 октября прошлого года. По данным источника в ракетно-космической отрасли, тогда произошел сбой в одном из микрокомпьютеров системы управления, в результате чего не сработал клапан двигателя. Вычислительная машина "Прогресса" передала точно такие же данные, как и в прошлый раз.

Напомним, космический корабль должен был впервые в истории достигнуть МКС всего за 3,5 часа благодаря новой укороченной двухвитковой схеме.

Запуск "Прогресса" перенесен на резервную дату - 13 февраля. Однако корабль уже не сможет по баллистическим условиям причалить к МКС за то время, что планировалось.