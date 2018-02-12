В Свердловской области убийцу трех человек приговорили к пожизненному лишению свободы

Ранее судимый житель Артемовского района приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение трех убийств в 2016 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе судебного следствия было доказано, что в ночь с 3 на 4 декабря 2016 года Макаров распивал спиртные напитки с тремя своими жертвами в квартире по ул. Чаплыгина в Нижнем Тагиле, сообщили в СУ СК РФ по Свердловской области.

Между мужчинами произошел конфликт, в результате чего Макаров нанес пострадавшему не менее пяти ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Продолжая свои преступные действия, Макаров нанес другому своему знакомому около 10 ударов ножом в грудь, удар в шею, в лицо и в спину. Мужчина скончался на месте.

После двух преступлений убийца решил избавиться от свидетеля и совершил третье убийство. Чтобы скрыть убийства, мужчина вложил нож в руки одного из трупов.

Свердловский областной суд приговорил Анатолия Макарова к пожизненному лишению свободы.