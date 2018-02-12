Пермский политик опроверг избиение им DJ Smash

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"Новая пенсионная система: не отложил деньги – умирай на улице" Специалисты РАНХиГС подготовили доклад по постепенному повышению пенсионного возраста – у мужчин до 63 лет, у женщин – до 60. Сценарии предполагаются разные, но наиболее оптимальный, как указывает РБК – первые четыре года прибавлять по три месяца к пенсионному возрасту в год, а затем по шесть месяцев. То есть чтобы поднять планку у женщин с 55 лет до 60, необходимо будет аккурат 12 лет (это как два президентских срока).
09.02.2018
экономика  |  комментариев: 5
Аналитика
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Наше родное Пеманду… В последнее время о готовящихся масштабных реформах на новую президентскую шестилетку действительно говорится немало. Однако широкой публике план пока не представили. Точно об этом нельзя судить ни по заявлениям чиновников кабмина, нет его и в программе первого кандидата на пост главы государства. Корреспонденты Накануне.RU, чтобы разобраться, что ждет страну после марта 2018-го, решили обратить внимание на то, чему учат губернаторов и высших сановников в Корпоративном институте Германа Грефа, на конкурсе "Лидеры России" и других площадках.
08.02.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Выборы без выбора: почему так и кто виноват? Сегодня либеральные оппозиционеры в унисон с американцами и европейцами обвиняют президента Путина в отсутствии демократии, узурпации власти, ущемлении прав и свобод граждан, в коррупции чиновников. Но авторитет Путина в народе только растёт, что используется оппозицией, как ещё один повод для обвинения Кремля в создании препятствий для альтернативных выборов президента, в политической цензуре, использования административного ресурса на выборах. Создаётся некая ситуация неизбежности: очередные выборы пройдут без выбора и их результат уже предрешён. Но кто в этом виноват?
09.02.2018
политика ;  | комментариев: 8
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Пермский политик опроверг избиение им DJ Smash
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Телепнев Dj Smash Дом культуры (2018) | Фото: facebook.com, Александр Телепнев

Экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев опроверг информацию о том, что сломал челюсть Dj Smash (Андрей Ширман) в одном из ночных клубов Перми, передает корреспондент Накануне.RU.
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"На днях посетил клуб "Дом культуры". В нем встретил известного Dj Smash-а. Очень хорошо отношусь к нему и его творчеству. Сделал пару селфи. Сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация. Все вранье", - написал 11 февраля политик в своем Facebook.

По некоторым данным, пермяк, отдыхавший в клубе вместе с Телепневым, узнал известного музыканта и попросил о совместном фото. Получив отказ, гость якобы оттащил ди-джея в сторону. После это к дравшимся подошел экс-депутат и ударил Ширмана в висок. Позже музыканта якобы стали избивать ногами. В травмпункте у него зафиксировали побои и перелом челюсти.

Телепнев Dj Smash Дом культуры(2018)|Фото: facebook.com, Александр Телепнев

Напомним, Телепнев перестал быть депутатом краевого парламента в августе 2016 г. За его отставку единогласно высказались другие парламентарии. Тогда он публично он не стал рассказывать, где именно он будет работать. Депутаты вопросов не задали, хотя спикер Валерий Сухих заметил, что "всех раздирает любопытство". Телепнев – мастер спорта по рукопашному бою. В 2015 г. он инициировал проверку работы Анатолия Кашпировского в Пермском крае. Депутата, заподозрившего "психотерапевта" в мошенничестве, со скандалом выгнали с сеанса в Перми.

Другие новости по темам: Александр Телепнев, Dj Smash, Андрей Ширман, Дом культуры, драка, перелом челюсти
12.02.2018 08:29 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:29 Екб


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Пермский политик опроверг избиение им DJ Smash
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