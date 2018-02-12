Пермский политик опроверг избиение им DJ Smash

Экс-депутат заксобрания Прикамья Александр Телепнев опроверг информацию о том, что сломал челюсть Dj Smash (Андрей Ширман) в одном из ночных клубов Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

"На днях посетил клуб "Дом культуры". В нем встретил известного Dj Smash-а. Очень хорошо отношусь к нему и его творчеству. Сделал пару селфи. Сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация. Все вранье", - написал 11 февраля политик в своем Facebook.

По некоторым данным, пермяк, отдыхавший в клубе вместе с Телепневым, узнал известного музыканта и попросил о совместном фото. Получив отказ, гость якобы оттащил ди-джея в сторону. После это к дравшимся подошел экс-депутат и ударил Ширмана в висок. Позже музыканта якобы стали избивать ногами. В травмпункте у него зафиксировали побои и перелом челюсти.

Напомним, Телепнев перестал быть депутатом краевого парламента в августе 2016 г. За его отставку единогласно высказались другие парламентарии. Тогда он публично он не стал рассказывать, где именно он будет работать. Депутаты вопросов не задали, хотя спикер Валерий Сухих заметил, что "всех раздирает любопытство". Телепнев – мастер спорта по рукопашному бою. В 2015 г. он инициировал проверку работы Анатолия Кашпировского в Пермском крае. Депутата, заподозрившего "психотерапевта" в мошенничестве, со скандалом выгнали с сеанса в Перми.