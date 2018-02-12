В Кургане несколько тысяч человек остались без воды из-за крупной аварии

В Кургане в районе автобусного вокзала в субботу 10 февраля произошла крупная коммунальная авария - почти 3,5 тыс. человек остались без воды.

Бригады "Водного союза" начали работать над устранением аварии и к утру воскресенья вода вновь пришла в квартиры граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Перекресток на улице Радионова в районе "Славянки" оказался полностью затоплен водой, также льдом покрылся асфальт на пересечении с улицей Рихарда Зорге.