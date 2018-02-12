В Екатеринбурге прошёл очередной пикет обманутых дольщиков

В Екатеринбурге обманутые дольщики снова вышли на улицу. 11 февраля состоялся пикет. В этот раз в столицу Урала приехали обманутые дольщики из Каменска-Уральского, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Обманутые дольщики Екатеринбурга снова митингуют. На этот раз в сквере Джавахарлала Неру. Прошло почти полгода с сентября 2017 года, когда эта проблема была признана на самом высоком областном уровне. Однако в судьбе многих объектов до сих пор нет определенности", - пишет на своей странице в социальной сети персек свердловских коммунистов Александр Ивачев.

В акции приняли участие обманутые застройщики Щербакова, 20, ЖК "Кольцовский дворик".

Напомним, 4 февраля уже 15-й по счету митинг провели пайщики ЖК "Новый Уктус" (пятая очередь).

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев усилил состав межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков, кроме того, стало известно, что усилиями областных властей Свердловские дольщики и пайщики, пострадавшие в начале 2000 годов, смогут получить жилье.