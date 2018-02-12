Куйвашев выразил соболезнования жителям Оренбургской области в связи с авиакатастрофой в Подмосковье

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования жителям Оренбургской области, потерявшим родных и близких в результате авиакатастрофы самолета Ан-148. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы Среднего Урала.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Погибли все, кто находился на борту - 65 пассажиров и 6 членов экипажа. По уточненной информации, 34 пассажира являлись жителями Оренбургской области.

"Эта страшная трагедия стала общим горем для всей России. В этот скорбный день заверяю вас в готовности оказать всю необходимую помощь и разделяю вместе с жителями Оренбургской области горечь утраты", - говорится в телеграмме Евгения Куйвашева в адрес губернатора Юрия Берга.

Сегодня в Оренбургской области объявлен день траура.