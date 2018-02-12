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12.02.2018 08:03 Мск (10:03 Екб)
общество | В России
Масленица пришла! Как правильно отмечать "сырную неделю"
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(2006) | Фото: massmedia.msu.ru

В России началась масленичная неделя - восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской мифологии. Масленица означает завершение зимы, главные атрибуты народного празднования Масленицы — чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья, блины и лепёшки, а у белорусов и украинцев также вареники, сырники и колодка. Дата Масленицы зависит от даты Пасхи, в этом году масленичная неделя с 12 до 18 февраля.

Неделя имеет расписание, согласно которому надлежит ходить в гости или принимать у себя определенные категории гостей.

Так, понедельник — встреча, начало Узкой Масленицы. Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. К этому дню достраивались снежные горы, качели, балаганы. Начинали печь блины. Первый блин отдавался малоимущим на помин усопших. В понедельник из соломы, старой одежды и других подручных материалов сооружалось чучело Масленицы, которое насаживали на кол и возили в санях по улицам.

Вторник — заигрыши. В этот день происходили смотрины невест. Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых.

Среда — лакомка. В этот день зять приходил к тёще на блины, которые она сама готовила. В этот день тёща демонстрировала расположение к мужу своей дочери. Кроме зятя тёща приглашала и других гостей.

блины масленица еда(2012)|Фото:

Четверг — разгул, разгуляй, перелом, широкий четверг. С этого дня начиналась Широкая Масленица, хозяйственные работы прекращались, празднования разворачивались во всю ширь. Народ предавался всевозможным потехам, устраивались катания на лошадях, кулачные бои, различные соревнования, которые завершались шумными пирушками. Главное действие в четверг — штурм и дальнейший захват снежного городка. Смысл широкого четверга, как и всей Масленицы — выплеск накопившейся за зиму негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми.

Масленичные гулянья повсеместно сопровождались разведением костров и ритуальными прыжками через огонь. Кроме того, для Широкой масленицы характерны колядки - массовые гуляния с музыкой и песнями. Колядующих положено угощать и одаривать подарками.

(2018)|Фото: cityspb.ru

Пятница — тёщины вечёрки. В этот день с ответным визитом тёща приходила в гости к зятю. Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Тёща приходила в гости со своими родственниками и подругами. Зять должен был продемонстрировать своё расположение к тёще и её близким.

Суббота — золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе золовок и других родственников мужа. Если золовка не была замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, если сестры мужа уже были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Новобрачная должна была подарить золовкам какие-нибудь подарки.

(2018)|Фото: sdvor22.ru

Воскресенье — проводы, Прощёное воскресенье. Кульминация всей масленичной недели. В воскресенье происходило заговенье перед началом Великого поста. Все близкие люди просили друг у друга прощения за все причинённые за год неприятности и обиды. Вечером в Прощёное воскресенье поминали усопших, ходили на кладбище прощаться с своими родственниками. В этот день ходили в баню. Остатки праздничной еды сжигали, посуду тщательно мыли. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, полученный пепел рассыпали по полям.

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12.02.2018 08:03 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:03 Екб


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Масленица пришла! Как правильно отмечать "сырную неделю"
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