В Челябинске до вечера сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности

В Челябинске до вечера понедельника сохраняются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.

Метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, объявлены до 19 часов 12 февраля.

Напомним, с 8 февраля до 14 часов 10 февраля в Челябинске объявлялись НМУ второй степени опасности.

С 1 февраля на Коркинском разрезе действует три эндогенных пожара на площади 410 кв.м. Экологи считают, что одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха является угольный разрез.