Россиянку сняли с круизного лайнера в Австралии: дралась за место в очереди в туалет

Гражданку России сняли с борта круизного лайнера в Австралии после драки за место в очереди в туалет.

Как пишут австралийские СМИ, 37-летняя россиянка ударила 21-летнего пассажира по голове пустой винной бутылкой. Началось все с драки между двумя группами мужчин, в одной из которых был и спутник женщины.

Разнять дерущихся смогла только служба безопасности лайнера.

В результате драки семерых путешественников сняли с лайнера. Женщине были предъявлены обвинения в нанесении травмы и оскорблениях. Она была отпущена под залог и должна предстать перед судом 9 марта, передает Интерфакс.

Напомним, в июле 2017 года посольство России в США выясняло информацию об инциденте, произошедшем в Сиэтле с россиянином Андреем Ереминым. Мужчина сообщил, что его высадили из самолета американской авиакомпании Delta, обвинив в "оккупации Крыма".