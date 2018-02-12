В Благовещенске "КамАЗ" столкнулся с поездом. Водитель грузовика погиб. Чтобы вытащить его из кабины, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Амурской области, утром 12 февраля на железнодорожном переезде на повороте с улицы Театральная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и грузового состава. На место выезжали спасатели Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности в составе четырех человек и одной единицы техники.

Специалисты произвели деблокирование водителя автомобиля. Он погиб. Все обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.