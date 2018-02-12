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Жители Югорского поселка обратились с открытым письмом к президенту с просьбой остановить оптимизацию больниц
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врач, доктор (2017) | Фото:rustoria.ru

Жители поселка Высокий и сотрудники "Мегионской городской больницы №2" подготовили открытое обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить оптимизацию медицинских учреждений, которая, по мнению жителей приведет к разрушению системы здравоохранения поселка. Текст обращения имеется в распоряжении Накануне.RU.

Борьбу за сохранение больницы селяне ведут уже год. В феврале 2017 г. жители поселка узнали о планах властей объединить три лечебных учреждения города в единый медицинский комплекс - "Мегионская городская больница №1", "Мегионская городская больница №2" и "Детская городская больница "Жемчужинка". Флагманом в объединении выступит больница №1, в то время как другие клиники потеряют статус юридических лиц.

Жители возмущены решением присоединить медучреждение поселка больницы №2 к городской больнице Мегиона №1, которая находится в 20 километрах. Как отмечают авторы письма, в их медицинском учреждении было решено оставить только трех врачей общей практики и рентген кабинет. Было сокращено отделение кардиологии. В декабре 2017 г. общественникам стало известно о капитальном ремонте стационара МГБ №2. Вышел приказ об освобождении терапевтического отделения до 15 февраля. Жители поселка опасаются, что закрытие корпуса приведет к тому, что тысячи людей останутся без медицинской помощи.

"Сейчас принято решение о капитальном ремонте терапевтического отделения. МГБ №2 перестанет существовать как лечебно-профилактическое учреждение и превратится в амбулаторию, таким образом, будет нарушено право более 6 тыс. людей на качественное медобслуживание. Просим вас срочно принять меры по приостановке действий властей, департамента здравоохранения и рассмотреть вопрос строительства нового здания под терапевтическое и геронтологическое отделение на новом месте на территории поселка Высокий, а на период строительства терапевтическое и геронтологическое отделение оставить функционировать по прежнему адресу с существующим на сегодняшний день составом сотрудников, что поспособствует сохранению больницы, а не ее ликвидации. С закрытием корпуса весь коллектив больницы останется без работы, а люди без медицинской помощи", - говорится в тексте обращения.

Селяне отмечают, что неоднократно встречались с властями, однако не получили конкретных ответов, о необходимости и целесообразности объединения больниц. Также авторы письма просят президента отменить распоряжение об объединении больниц, так как это, по их мнению, приведет к ухудшению доступности и качества медицинской помощи.

Копии письма жители поселка намерены отправить губернатору Югры Наталье Комаровой, в предвыборный штаб Владимира Путина, ОНФ, и Минздрав РФ.

В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту Накануне.RU сообщили, что на время ремонта никто из жителей поселка без медицинской помощи не останется.

"Это плановый ремонт. Расстояние от Мегиона до Высокого - 20 минут. Транспортная доступность хорошая. Дополнительно в мегионской больнице №1 разворачивается коечный фонд для оказания медицинской помощи жителям. На дневной стационар дополнительный коечный фонд будет развернут в поселке. Никто без медицинской помощи в поселке Высокий не останется. Но, тем не менее, ремонт здания проводить нужно. От этого зависят и санитарные правила и нормы и дальнейший комфорт жителей от пребывания в этих стационарах", - пояснили в ведомстве.

Также в департаменте здравоохранения опровергли информацию о сокращении медицинского штата и закрытии отделений.

"Кардиологические койки, какое количество их было такое и осталось. Просто произошло объединение терапевтического отделения в единое целое. Медицинский персонал при нашем дефиците персонала не может быть сокращен. Административно-управленческий - возможно. Это прерогатива руководителей медорганизаций", - отметили в ведомстве.

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11:10 Екб


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Жители Югорского поселка обратились с открытым письмом к президенту с просьбой остановить оптимизацию больниц
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