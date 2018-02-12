Су-25 стали неуязвимы для ракет ПЗРК

Новая модификация Су-25СМ3 получила практически абсолютную защиту от зенитных ракет, сообщает "Российская газета".

Так, на Су-25СМ3 установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование, причем исключительно отечественной разработки и производства. Модернизированная авионика позволит применять более современные ракеты, в том числе управляемые, а также корректируемые авиабомбы.

Помимо этого, на борту штурмовиков установлен комплекс "Витязь", который защищает от ракет с тепловыми головками самонаведения типа "Стингер" или "Игла". Таким образом, штурмовики получили практически абсолютную защиту от ПЗРК.

Газета подчеркивает, что боевая эффективность Су-25СМ3 в сравнении с Су-25 практически утроилась.

Также сообщается, что партия модифицированных штурмовиков располагается на авиабазе в Кубинке и готова к отправке.