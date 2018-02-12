В Челябинске арестовали адвоката по обвинению в мошенничестве

Суд в Челябинске заключил под стражу до 9 апреля адвоката Олега Зайцева, обвиняемого в хищении чужого имущества путем обмана. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.
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Об аресте ходатайствовал следователь, мотивируя тем, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия и суда, воздействовать на потерпевшего и свидетелей, тем самым воспрепятствовать производству предварительного расследования.
Кроме того, Зайцев является адвокатом и может использовать знакомства с различными должностными лицами.
Обвиняемый и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества в виде домашнего ареста или подписки о невыезде и надлежащем поведении.