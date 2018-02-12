Российская команда закрывает десятку лидеров в медальном зачете Олимпиады

Российская команда расположилась на десятой строчке медального зачета Олимпиады в Пхенчхане. На текущий момент у россиян две награды - Семен Елистратов принес в копилку бронзовую медаль за гонку 1500 метров в шорт-треке, а команда по фигурному катанию взяла "серебро".

Лидирует по медалям Германия - у немецких спортсменов три золотых и одна бронзовая медали. На втором месте Нидерланды с двумя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой медалями. Норвегия на третьей строчке рейтинга с золотой, четырьмя серебряными и тремя бронзовыми медалями. В пятерке также Канада (1-3-1) и США (1-1-1).