Из 65 пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета 34 - жители Оренбургской области. В регионе объявлен траур

В Оренбургской области сегодня объявлен день траура в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Погибли все, кто находился на борту - 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, по уточненной информации, из 65 пассажиров 34 являются жителями Оренбургской области. По данным ведомства, тела погибших будут доставляться в морг судебно-медицинской экспертизы Москвы. 12 февраля с 14 часов по местному времени в городской больнице №4 в Орске будет проводиться забор биологического материала у родственников погибших для идентификации тел.

Ранее сообщалось, что МЧС завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148.