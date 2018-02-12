Два иностранца были на борту разбившегося Ан-148

На борту самолета Ан-148, упавшего в Подмосковье, были граждане двух иностранных государств.

Насайте ГУ МЧС РФ по Оренбургской области опубликован уточненный список пассажиров и членов экипажа самолета Ан-148 рейса 6W703 "Домодедово - Орск".

В списке, в частности, значатся Klaeui Ulrich (гражданин Швейцарской Конфедерации) и Намиг Гахраманов 1971 года рождения (гражданин Азербайджанской Республики).

По уточненной информации из 65 пассажиров, 34 – жители Оренбургской области.

Сегодня в Оренбургской области объявлен день траура.

Ранее глава МЧС России Владимир Пучков подтвердил, что все находившиеся на борту самолёта Ан-148 погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой.

Самолёт Ан-148 "Саратовских авиалиний", следовавший рейсом Москва — Орск, потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.