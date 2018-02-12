Модернизированная ракета системы ПРО готова отразить удары межконтинентальных баллистических ракет нового поколения

Минобороны России испытало новую ракету системы ПРО - запуск произвели на казахстанском полигоне Сары-Шаган. Модернизированный снаряд готов отразить как одиночные, так и групповые удары, в том числе с применением межконтинентальных баллистических ракет нового поколения.

"Мы успешно провели очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты системы ПРО, которая выполнила программу испытаний. Ее тактико-технические характеристики, касающиеся дальности, точности, сроков эксплуатации, значительно превосходят стоящие сегодня на вооружении огневые средства", - цитирует ТАСС слова председателя комиссии по проведению заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС полковника Андрея Приходько.